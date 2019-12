Lorena Durán, as curvas que estão a mudar a Moda

Lorena Durán é um símbolo de diversidade em ascensão no mundo da moda. Com apenas 25 anos foi eleita a primeira modelo plus size da história da marca de lingerie Victoria’s Secret. A espanhola é agora uma das caras escolhidas para a campanha da Violeta by Mango, a marca de tamanhos grandes que aposta em roupas mais modernas e confortáveis que abracem a diversidade da mulher real. Lorena partilhou com a Máxima alguns dos seus gostos e falou sem medos sobre o que ainda falta mudar na indústria da moda, deixando os seus conselhos para deixar de parte os medos quanto à imagem.

Que barreiras persistem na indústria da moda para uma modelo com curvas?

Acho que ainda há muito medo em mostrar diversidade no mundo da moda. Avançámos muito, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Acho que deviam eliminar os rótulos neste setor e não classificar alguém de acordo com a sua altura. Devia ser normal mostrar todos os tipos de corpo.

É obvio que a indústria ainda tem um longo caminho a percorrer no que toca à inclusividade corporal, mas estaremos no caminho certo rumo à aceitação?

Acho que sim, apesar de ainda demorar, mas como disse, devíamos tirar rótulos e mostrar todos os tipos de corpo sem medos. Às vezes as grandes marcas não apostam nestas mudanças até verem resultado noutras.

É a primeira modelo curvy na história da Victoria’s Secret, além desta nova parceria com a Mango. Como tem sido esta experiência e que impacto acha que terá?

Trabalhar com a Victoria’s Secret, uma das marcas mais conhecidas do mundo, tem sido um sonho que ao mesmo tempo me abriu portas na indústria da moda. Acho que tudo vai mudar.

Como acha que a cultura da sua cidade natal, Rota, Espanha, moldou a sua perceção do corpo feminino?

As mulheres do sul são muito femininas, mas ao mesmo tempo fortes e apaixonadas, não posso negar que [a minha visão do corpo feminino] venha daí.

Como descreveria o seu estilo pessoal?

Quando me visto estou sempre a pensar no conforto e normalmente procuro peças que destaquem as minhas curvas, com um toque sexy.

Quais são os seus must-haves de roupa interior?

Para mim, é muito importante que a roupa interior seja confortável, porque assim dá segurança. Gosto particularmente dos soutiens sem aros de textura suave.

Que conselhos daria às mulheres com curvas no que toca a comprar roupa?

Se gosta de acentuar as suas curvas o meu conselho é marcar a cintura e usar roupas um pouco mais justas que revelem a silhueta. Para mim, o look perfeito seria qualquer tipo de calças de cintura subida com um cinto que destaque a cintura e uma t-shirt básica, o que é sexy e confortável ao mesmo tempo.

Quais as suas peças must-have deste inverno?

Sobretudos compridos e chapéus de lã.

Qual é o truque de beleza mais valioso que alguma vez aprendeu?

O truque é sentirmo-nos bem connosco próprias para poder brilhar.

Que peças tem sempre no seu guarda-roupa?

No meu armário há sempre calças pretas de cintura subida, t-shirts básicas e saltos altos, eu adoro sapatos.

Que produtos de beleza não dispensa?

Creme hidratante e um bom desmaquilhante e levo sempre comigo um lip gloss.