As imagens da nova campanha da Longchamp captam a energia e a sensualidade da coleção primavera/verão 2019, apresentada em setembro do ano passado. Ao idealizar a coleção, Sophie Delafontaine, a diretora criativa da Longchamp, inspirou-se no glamour dos anos 70 e combinou a elegância parisiense com o estilo californiano, prestando homenagem ícones de estilo como Veruschka e Anita Pallenberg.

Nascida na Califórnia, Kendall Jenner foi a escolhida para dar vida às pospostas de pronto-a-vestir e acessórios da marca. Esta foi uma oportunidade para a modelo destacar peças em padrão animal, franjas que evocam energia e liberdade, sandálias gladiadoras e a carteira Amazone em pele vermelha com uma alça em leopardo, uma das peças-chave da coleção.

A campanha é lançada mundialmente em fevereiro de 2019.