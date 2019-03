O adeus final a Karl Lagerfeld no último desfile da Chanel

Num cenário mágico com cabanas de madeira cercadas de montanhas cobertas de neve, todos os convidados no Grand Palais, em Paris, fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao designer, que morreu a 10 de fevereiro. A acompanhar tudo na primeira fila estiveram também caras como Monica Bellucci, Naomi Campbell ou Claudia Schiffer, que se mostraram emocionadas na despedida ao kaiser da moda. Com as emoções à flor da pele, a modelo e atriz Cara Delevingne abriu o desfile, antecipando uma coleção repleta de cores neutras com rasgos de cor de rosa, azul e vermelho, que deram vida a coordenados volumosos, casacos longos e vestidos fluidos. A amiga de longa data do designer, Penélope Cruztambém pisou a passerelle e desfilou em branco, com uma rosa na mão.

Numa coleção que marcou, pela última vez, a originalidade e elegância característica de Karl Lagerfeld, a indústria despediu-se oficialmente do designer num momento emotivo onde as modelos, algumas em lágrimas, caminharam de braços dados enquanto se ouvia Heroes, de David Bowie, tal como aconteceu no último desfile do criador para a Fendi.