Gucci defende a liberdade feminina no desfile das propostas Cruise

A imaginação do diretor criativo da Gucci, Alessandro Michele, raramente tem limites e a apresentação das propostas Cruise da marca italiana não foi exceção.

"A coleção é uma homenagem a diferentes culturas e momentos históricos. Tem algumas referências aos anos 70, um momento em que os limites eram desfocados em comparação aos dias de hoje", disso ao site WWD.

Vimos, assim, uma coleção repleta de cores, texturas e acessórios, mas também de mensagens de feminismo e igualdade de género. Como o casaco estampado com a frase "My body, my choice" ou a camisola com a data 22 de maio de 1978, data da legalização do aborto em Itália.

"É inacreditável que em todo o mundo ainda existam pessoas que acreditam que podem controlar o corpo e a escolha de uma mulher. Eu vou sempre apoiar a liberdade de ser, sempre", acrescentou Michele ao WWD.