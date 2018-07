Fomos a Verona assistir ao desfile anual da Tezenis

A Tezenis apresentou o seu desfile anual em Verona, Itália. Como já vem sendo habitual, foi um espeta´culo cativante e interativo, como o ADN da marca, e contou com a presença da modelo luso-angolana Sharam Diniz e do modelo brasileiro Marlon Teixeira, que desfilaram ao som de Paris Hilton, convidada especial como DJ.

Em linha com a esse^ncia cosmopolita da jovem marca italiana de roupa íntima e homewear, o cena´rio do Fashion Show Tezenis recriou o ambiente de um club street numa cave de Nova Iorque, com uma grande bola de espelhos a iluminar a passerelle.

Sentados na primeira fila do desfile estiveram rostos da mu´sica portuguesa como David Carreira ou Ba´rbara Bandeira, juntamente com as influencersque fazem parte da linha Tezenis Young:Mafalda Castro, Ba´rbara Ine^s, Sofia Reis, Maria Rodrigues, Sofia BBeauty e Catarina Filipe.

O espetáculo contou com a presença da tambe´m influencer Valentina Ferragni, irma~ de Chiara Ferragni, bem como com a instagrammer espanhola Dulceida.

Antecipando a colec¸a~o outono/inverno

Para a primeira parte da próxima estac¸a~o, as tende^ncias denunciam um regresso à tradic¸a~o de culturas antigas, com rendas e bordados florais com refere^ncias folk. Há tambe´m uma se´rie de corpetes com transpare^ncias, numa inspiração bem roma^ntica e boe´mia.

A` medida que a estac¸a~o avanc¸a, as cores escuras vão dominar os designs com rendas opulentas e efeitos aplicados nos tecidos, como o meta´lico, o glossy e bordados em lurex. O lado feminino e´ tambe´m encontrado num estilo mais desportivo que realc¸a as formas do corpo com materiais conforta´veis. Confira o desfile completo abaixo.