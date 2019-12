Finlândia e Roménia são grandes vencedores do concurso europeu de jovens designers ModaPortugal 2019

A Alfândega do Porto foi palco, mais uma vez, do Concurso Europeu de Jovens Designers ModaPortugal, no qual participaram 30 jovens talentos da moda e do calçado de escolas prestigiadas por toda Europa. As duas grandes vencedoras deste ano foram Idaliina Friman da Aalto University, na Finlândia, e Paula-Elena Pruteanu da Tuiasi, na Roménia. Ambas ganharam em duplicado, porque foram as vencedoras dos grupos dos seus países e também figuraram no primeiro lugar em geral, a primeira na categoria moda e a segunda em calçado. Como prémio as duas estreantes levaram para casa €5000.

Esta Fashion Design Competition já faz parte do programa de eventos internacionais de moda na Europa. "A cada edição que passa temos mais e melhores propostas, cada vez mais completas e diferenciadas. O futuro do design de moda europeu está assegurado", elogiou Luís Hall Figueiredo, presidente do Cenit.

Os outros oito novos designers receberam um prémio monetário no valor de €2500. Na categoria design de moda distinguiu-se Marcelo Almiscarado da ESAD (Portugal), Andres Zurru do IED Madrid (Espanha), Rémi Si Larbi do Institut Français de la Mode (França), Le Manuel da Polimoda (Itália) Aurore Marquis da HEAD Genéve (Suíça) e Dan Ren do London College of Fashion (Reino Unido). Na competição de design de calçado venceram Liquito Mesquita da Lisbon School of Design (Portugal) e Lorenza Cicolini da Arsutoria School (Itália).

As propostas foram apresentadas na cidade invicta na noite desta quinta-feira, dia 5 de dezembro, no âmbito da sexta edição da competição criada pelo Centro de Inteligência Têxtil (Cenit) e da ANIVEC, em parceria com a APICCAPS e a ModaLisboa.