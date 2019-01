A marca de malas de viagem acaba de lançar a sua mais recente campanha e escolheu como rostos os músicos e atores Lenny e Zoë Kravitz, pai e filha. Com ascendência nas Bahamas, esse foi o país escolhido pela TUMI para filmar e fotografar a sua nova campanha.

A ligação dos Kravitz ao país e À TUMI celebra-se aqui da melhor forma: "Sou cliente e admirador da marca desde que ando em tour. Quando passas a maior parte do tempo a viajar, a tua mala torna-se numa extensão da tua casa e de ti mesmo, por isso queres que seja de boa qualidade", disse Lenny Kravitz. A filha Zoë também acrescentou que "foi bom voltar às minhas raízes para concretizar projeto".

A marca renovou a sua coleção com a linha Alpha 3, que reúne itens de viagem como mochilas, malas, acessórios e muito mais. A TUMI aposta maioritariamente no material nylon ballistic, que torna as suas malas bastante resistentes, e complementa-as com o TUMI Tracer (um sistema ativado em caso de perda de bagagem). Disponível em todas as lojas e em TUMI.com, os preços vão dos 95 aos 1325 euros.

A campanha, que também contou com o envolvimento de Lenny Kravitz em vários aspetos criativos, será brevemente divulgada em todas as redes sociais da marca.