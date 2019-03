Fatos em veludo, vestidos com transparências, folhos, golas altas ou tules e uma coleção dominada pelo verde, azul e vermelho. Elie Saab também encheu a passerelle de corações, explorou as assimetrias nos decotes e acentuou os volumes nos ombros, com destaque para os smokings de veludo e os sofisticados vestidos de lantejoulas.

O preto foi a cor dominante dos quase vinte vestidos que encerraram o desfile, todos eles cobertos de penas, folhos e tule.









Elie Saab aposta no amor para a coleção do próximo inverno

Veja naabaixo todos os looks da coleção.