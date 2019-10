Diogo Miranda: Romantismo é força

Diogo Miranda está de volta aos desfiles do Portugal Fashion com uma coleção inspirada no poder de se ser romântico. Usando como ponto de partida o papel de Tilda Swinton no filme Io sono l'amor (2009) de Luca Guadagnino, a coleção enche-se de flores e cores claras, onde há espaço para evidenciar a elegância do preto. Cada peça representa uma história de amor entre o corpo feminino e silhuetas leves, com um toque intemporalidade.