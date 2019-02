Durante a semana de Moda de Milão do ano passado, a modelo e atriz Emily Ratajkowski chamou a atenção ao usar um minivestido em seda azul-marinho da ainda pouco conhecida internacionalmente Bevza. Meses depois, em dezembro de 2018, durante o Marrakech Film Festival, Dakota Johnson – que também fazia parte do júri – escolheu um vestido minimalista em seda com a assinatura da mesma label ucraniana.

Com vestidos discretos, preferencialmente no tom branco e combinados com sapatos de ponta quadrada, entrevistamos a ucraniana Svitlana Bevza, criadora da marca, para conhecer um pouco mais sobre as suas coleções.

O que é que a cor branca significa para si?

O branco é como uma folha de papel limpa – pode-se fazer uma nova vida com o branco todos os dias. Emocionalmente é a cor mais pura, positiva e feminina para mim, além disso, o branco pode ser a cor mais complicada e mais fácil de brincar, é isso que torna a brincadeira interessante para mim.

A principal característica da Bevza é uma silhueta lisa e simples. O minimalismo é o ponto central da marca?

O minimalismo é o cerne da minha atitude. Eu gosto de peças elegantes, de alta qualidade e refinadas, para mim são o ponto fulcral do guarda-roupa de alguém. Essas peças têm vidas longas. Eu prefiro que as coisas pareçam (e sejam) inteligentes.

Cresceu a gostar de Moda? Pode contar-nos um pouco da sua história e de como fundou a Bevza?

Sim, foi um sonho desde a infância, na verdade. Eu queria ter "uma casa de Moda" logo aos cinco anos, então [levava isso à letra] fazia muitos desenhos de casas com grandes roupeiros. Eu lancei a Bevza em 2006 e na altura apostei com a minha amiga uma garrafa de champanhe em como eu não conseguiria fazer a minha primeira coleção e lançar um ateliê em 60 dias. Mas eu consegui.

Pode indicar-nos quais as suas peças favoritas das coleções outono/inverno 2018 e primavera/verão 2019?

Quando estava grávida de 5 meses do meu segundo filho, eu fiz um vestido de tafetá preto para uma festa de Ano Novo em casa. A minha equipa da Bevza gostou tanto que pediu para os colocar na coleção. Eles chamaram-no de Svetlana, por acaso. O arco [na base do vestido] foi feito para dar um ar de ternura e eu realmente não planeava colocá-lo em produção em série [e noutras peças], mas toda a gente acabou por adorar os nossos arcos. Dos sapatos, os do dedo do pé quadrado, que são feitos de almofadas de sapato vintage dos anos 90 renovadas que eu encontrei na feira popular de objetos usados de Kiev. E da nova coleção primavera/verão 2019, adoro os brincos de mexilhões, os lenços para a cabeça e as sandálias.

A sua filha nasceu em abril e em setembro apresentou a sua coleção primavera/verão 2019 na semana de Moda de Nova Iorque. Como foi lidar com tudo isso?

Bem, não foi fisicamente fácil de gerir, mas eu estou feliz de ter uma equipa muito profissional e de apoio, então eu só tive uma viagem de um dia para Nova Iorque para estar presente no desfile.

Como foi ver mulheres como Dakota Johnson e Emily Ratajkowski a usar os seus vestidos?

Fico feliz que a Bevza tenha uma exposição internacional cada vez maior e fico muito lisonjeada por Dakota e Emily terem usado os nossos vestidos no ano passado. Isso me motiva a seguir em frente.

Quais são os seus lugares favoritos, desde pontos turísticos a restaurantes e, claro, compras em Kiev?

Kiev é uma cidade maravilhosa, 100% interessante de se visitar. Eu gostaria de recomendar lojas conceito como a Asthik e a loja de culto Sanahunt. Há também feiras populares de objetos usados em Kiev. Dos lugares turísticos obrigatórios estão as igrejas antigas, monumentos da Segunda Grande Guerra, a estação de metro Zoloti Vorota (que fica numa rua cheia de cafés pequenos e lojas), entre outros. Maio é o mês ideal para visitar a cidade porque as tulipas e castanheiras estão a florescer. Sugiro ainda o restaurante Citronelle, próximo da Ópera Nacional da Ucrânia, a Osteria Pantagruel e o Casa Nori, um dos meus favoritos em Kiev.