Cortefiel lança coleção por um planeta mais sustentável

Num compromisso claro por uma moda mais sustentável – não esquecer que se trata de uma das indústrias mais poluentes do mundo – a Cortefiel desenvolveu um conjunto de t-shirts e camisolas numa produção a partir de fibras recicladas.

A pensar num futuro que se quer o mais ético possível aliado a uma responsabilidade social que é de todos, a Cortefiel contribui para um planeta mais equilibrado. Assim, todas as peças da coleção foram feitas a partir de algodão orgânico e produzidas com uma tecnologia que promove a redução do consumo de água e na preservação dos recursos de água doce.

A linha é versátil e intemporal de forma a corresponder a vários estilos e faixas etárias. Oferece peças com estampagens da Disney, dos Beatles ou de Frida Kahlo, mas também motivos lisos, florais ou ao estilo navy.