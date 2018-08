A marca colombiana de swimwear e beachwear OndadeMar chegou a Portugal e está disponível, em exclusivo, na loja Exotikangels, no Estoril. Com uma coleção pensada com um design de luxo, mas também baseada numa filosofia sustentável, a OndadeMar inspira-se em influências um pouco por todo o mundo. Todas as peças são em poliamida (tecido de qualidade superior em relação ao poliéster, já que tem uma durabilidade maior e é mais brilhante) e há o recurso ao artesanato para a execução de cada um dos modelos.

Os modelos de swimwear da coleção deste verão apresentam bordados e aplicações feitos por artesãos colombianos, bem como adornos metálicos banhados a ouro de 24 quilates e, além da estética cool e tropical, todos os fatos de banho e biquínis da marca têm um SPF 50+.

Para a coleção deste ano, a OndadeMar elegeu a gama Selvátcia – o nome da linha desta temporada –, onde explora as maravilhas botânicas da selva tropical através de cores profundas como o verde ou o azul.

Os preços das peças variam entre os €100 e os €120 (€100 os biquínis e €120 os fatos de banho) e estão disponíveis na loja Exotikangels, no Estoril.