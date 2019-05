Como usar ténis desportivos no dia a dia

É inevitável. Os anos 80 estão de volta e são várias as tendências de moda que o provam: os tons néon, os tons pastel, os shorts ciclistas e, claro, os ténis. Atenta às tendências, a adidas Originals resolveu relançar o seu modelo Nite Jogger, um design dos anos 1980 que marcou a primeira incursão da marca na tecnologia de elementos de alta visibilidade.

"A moda é cíclica e resolvemos trazê-los de novo para o século XXI com uma linguagem mais chunky, de acordo com as atuais tendências. Foi o primeiro sapato com elementos refletores para os corredores e continua a manter esta característica, porque está muito ligado a elementos tecnológicos e futuristas", explica-nos Sónia Fernandes, relações públicas da marca, na apresentação desta novidade.

Em Portugal, a adidas Originals convidou o modelo Ruben Rua para pensar este lançamento. O resultado foi uma experiência original, logo a começar pelo local: a arena de luz negra do Login LaserTag, em Lisboa, a maior arena do género na Península Ibérica.

Ruben conta-nos que a sua relação com a moda está em constante variação. "Eu acho que a moda é um estado de alma. E isso muda todos os dias. Nós somos muito influenciados (…) pelas redes sociais, vemos muita coisa, temos acesso a muita coisa, somos bombardeados por muita informação mas também por muita inspiração", exemplifica Rua.

Os novos Nite Jogger são um reflexo destes novos tempos. Brilham no ambiente noturno, estrategicamente na zona do calcanhar, nos atacadores e nas já icónicas três riscas dos ténis da marca. Outra curiosidade é que os sapatos têm uma mensagem escrita em código morse na sola da confortável série Boost. Lê-se "the speed of nite", ou seja, a velocidade da noite, a provar que o escuro é onde vamos querer estar a partir de agora.