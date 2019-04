Talvez pela proximidade da Páscoa , abril é o mês perfeito para apostar nos tons pastel. Pálidas, mas sempre interessantes, as cores maus suaves estão de volta para contrastar com o color blocking ou a tendência néon - aliás, misturar uma peça néon com uma peça pastel também é tendência.

Dos tons pistáchio ao amarelo e azul-bebés, passando pelo lilás e rosa bem claros, estas tonalidades pintam peças de roupa, sapatos e acessórios. Aposte nestes tons para a primavera.