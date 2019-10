Chanel anuncia colaboração artística com Sofia Coppola

Composta por imagens e vídeos dos arquivos, publicidade e excertos de filmes, o tributo da realizadora Sofia Coppola (1971, Nova Iorque) a Gabrielle "Coco" Chanel mostra uma visão contemporânea da casa Chanel, desde as coleções de alta costura e o icónico perfume n.º 5 passando por coleções históricas como a "Bijoux de Diamants".

Há um cunho muito especial de Sofia Coppola neste projeto que a realizadora de O amor é um lugar estranho (2003) ou The Bling Ring (2013) criou para a Chanel. "Eu fiz uma compilação dos arquivos da Chanel, numa tentativa de capturar a essência da marca, que a Coco começou, continuada pelo Karl [Lagerfeld] e a Virginie [Viard], trazendo assim a sua visão moderna às mulheres de hoje" explica Coppola, acrescentando que "a Chanel incorpora o estilo chique parisiense e eu quis incorporar a alegria que o Karl incluía na sua abordagem. Adorei olhar para as gravações de tantas coleções lindas e a mulher icónica ao longo da história."

A relação entre a realizadora e a marca francesa começou graças à atriz francesa Carole Bouquet, que a apresentou a Karl Lagerfeld e este ofereceu-lhe um estágio a seu lado no Creation Studio. Ela própria usa com frequência algumas das peças mais emblemáticas da Chanel, como quando surgiu em 2017 com um look da marca, aquando da apresentação do filme "O estranho que nós amamos" durante o festival de Cannes. Uma presença assídua na primeira fila dos desfiles da Chanel, Coppola também apareceu no livro "The Little Black Jacket" ("O Pequeno Casaco Preto"), fotografado por Karl Lagerfeld e lançado em 2012.