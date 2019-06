As marcas portugueses Le Mot e Sienna vão juntar-se numa pop-up de verão

Chama-se Better Together, um nome que reflete a união das duas marcas, e vai reunir as peças femininas e intemporais da Sienna e as t-shirts sempre cool da Le Mot, ambas made in Portugal. A nova loja temporária vai instalar-se no The Hall, no Chiado a partir desta terça, 27, e até sábado, 29, de forma a criar um contacto mais próximo entre os clientes e as marcas, habitualmente apenas disponíveis online.

A pop-up está aberta entre as 10h e as 19h, no nº 26 da Rua António Maria Cardoso, em Lisboa.