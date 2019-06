Mais de trinta marcas nacionais em mostra em Paris

Depois de passar por Lisboa, o showcaseleva cerca de 30 marcas nacionais de design, a moda, passando por cultura à semana da moda masculina, que acontece em Paris . Aterá um calendário alargado durante seis dias com 60 desfiles de primavera-verão 2020, entre os dias 18 e 23 de junho. Este ano, mais de trinta marcas portuguesas criativas, emergentes e distintas ocuparão um espaço coletivo em forma de showcase, durante o evento.Promovido pelo CENIT ) e pela(ANIVEC) o showcase ModaPortugal retorna a Paris de 18 a 20 de junho, num ponto de encontro dos melhores designers portugueses de acessórios, vestuário, lifestyle e moda de autor.O showcase ModaPortugal ficará no número, das 10h às 20h, onde estarão marcas como As Portuguesas, Inimigo, Antonio Handmade Story e Our Sins, além de peças da coleção de primavera/verão 2020 de. Com curadoria de Eduarda Abbondanza , o showcase pretende minorar fronteiras e conceitos pré-formados do consumo e produção da moda.