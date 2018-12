A última vez que entrevistámos Sofia Sanchez de Betak foi há um ano e meio, a propósito do lançamento do livro Travels with Chufy (Assouline). Começamos a conversa por perguntar o que mudou na vida de Sofia, desde então. "Bom, tive uma bebé, e essa é uma mudança grande, lancei a minha marca, que é outro ‘bebé’, e provavelmente fiz 30 ou 40 viagens ou mais." Natural de Buenos Aires e orgulhosa das suas raízes argentinas, Sofia começou a trabalhar em design gráfico, mas fez das viagens a sua forma de vida, começando a conquistar o mundo com a sua figura graciosa nos cenários naturais mais inesperados do planeta. Colabora com publicações de referência na área da moda e das viagens e foi a partir deste estilo de vida que surgiu aquele livro.

Mas, entretanto, algo mudou. "Eu costumava viajar com uma única mala e, agora, viajo com a minha [mala], a da bebé, a da ama, o suporte para a bebé, o carrinho, a cadeirinha do carro…" Em 2014, Sofia Sanchez de Betak casou-se com Alexandre de Betak, o criativo e fundador da Bureau Betak, num conjunto de celebrações surpreendentes e animadas na Patagónia e, a 27 de dezembro de 2017, foram pais de Sakura. "[O nome Sakura] significa flor de cerejeira em Japonês. Adoramos o Japão e ela foi concebida lá." Sofia diz que a bebé não a fez desacelerar no que se refere às viagens, muito pelo contrário, pois dá-lhe mais energia. "Eu gosto muito de viajar e quando tenho de o fazer por motivos profissionais, tento conciliar as duas facetas da minha vida para não estar longe da minha bebé. Assim sendo, levo-a comigo e não penso demasiado sobre isso... Ela é mais entusiasmada do que nós, que ficamos cansados e que nos queixamos. Ela nem sequer caminha… Levo-a às minhas costas."

Sofia de Betak descobriu a paixão de viajar com a mãe e espera dar à filha a mesma inspiração que recebeu: "Eu quero mostrar-lhe o mundo e quero vê-lo pelos olhos dela também. Ela observa tudo e bem mais do que eu. É extraordinário vê-la conectar-se e prestar tanta atenção. Inspira-me. Espero que eu também a inspire." Enquanto falamos, em Madrid, os planos para os dias seguintes já estão traçados e levam a família para longe, mais precisamente para o Dubai, onde Sofia e o marido, Alexandre de Betak, conseguiram conciliar compromissos de trabalho e algum tempo de lazer. Alexandre é a mente criativa por detrás de inúmeros desfiles de moda, de exposições e de eventos. O seu talento é chamado a diferentes partes do mundo para variados projectos e, por isso, a sua empresa tem escritórios em Nova Iorque, em Paris e em Xangai. Sofia explica que enquanto ela viaja entre Nova Iorque e Paris, Alexandre viaja entre Paris e a China, e assim cada um tem o seu lado do globo. E como é que Sofia se organiza? A resposta imediata é um longo suspiro com a cabeça atirada para trás. Mas depois explica que, na verdade, não há uma grande organização. No que se refere ao seu trabalho, há uma agenda onde a sua equipa aponta todas as propostas a ser discutidas e há um colaborador apenas para gerir o calendário. Em relação ao marido e à vida em família, com um ou dois meses de antecedência tenta organizar e combinar ambas as vidas… "Como é que eu organizo as coisas? Bom, contratei uma ama amorosa que adora a minha filha e que viaja comigo." Apesar dos calendários preenchidos, das vidas atarefadas e de muitas viagens em direções opostas, o tempo a dois é aproveitado ao máximo ou não fossem ambos criativos. "Fazemos passeios, caminhadas. Adoramos jantares, brunches, refeições deliciosas, dançar… Damos festas em casa, viajamos, vemos muitos filmes. Às vezes corremos juntos, mas isso não acontece há dois anos, desde que engravidei. Em Maiorca, temos um barco e fazemos ‘boat dates’." Mas segundo Sofia, a sua casa, neste momento, é em Nova Iorque. Entretanto, chega o chá (afinal, já passava das 17 horas).

Sofia recosta-se no sofá, no aconchego da sua chávena quente entre as mãos, e mudamos de assunto. Moda. Sofia de Betak lançou, em 2017, a sua própria marca de vestuário e acessórios com o nome Chufy, o seu diminutivo. Cada estação tem como inspiração um destino e a respetiva cultura e para a terceira coleção, prestes a ser lançada, é Marraquexe a dar o mote. "Eu estou muito contente! Duplicámos as vendas para a próxima coleção e ainda nem começámos a vendê-la. Isso é surpreendente! E eu calculava um aumento de 30 por cento, não mais do que isso." A marca está disponível em chufy.com, The Webster, Matches Fashion, Bergdorf Goodman e The Luxury Collection, entre outros locais, e tem crescido no Instagram. A fundadora diz que o projeto "agora tem vida própria".

Com um estilo único que não se rende aos looks das passerelles, mas aposta em combinações inesperadas, Sofia tem um lugar cada vez mais firme na lista de influencers e de it girls do momento. "Eu adoro [moda]! Só não sou obcecada. Eu não preciso de estar sempre a pensar em moda. É algo que acontece naturalmente. Sou mais obcecada com a minha família, com os meus amigos e com o que vejo. Não dedico muito tempo a vestir-me, a maquilhar-me ou à minha imagem." Sofia de Betak tem cerca de 244 mil seguidores na sua conta de Instagram, mas explica que não se dedica a montagens ou poses elaboradas para a câmara. Confessa que tira partido de ter um marido obcecado por fotografia e que por isso seleciona no telefone dele fotografias que considere boas para partilhar com o público. "Se eu tenho um desfile de moda, faço um esforço e maquilho-me. Mas estou a melhorar. Eu tenho a sorte de não precisar de muita maquilhagem para poder sair à rua para almoçar e para sentir-me confortável. Admiro pessoas que estão impecáveis todos os dias… Eu não conseguiria. Os meus olhos ficam irritados depois de um dia de maquilhagem e a minha pele é muito sensível."

Em Madrid, Sofia diz que aproveitou para estar com bons amigos de infância, mas foi a convite da Mango que a influencer se deslocou à capital espanhola. Agora juntou-se à família da marca como uma #MangoGirl, mas já tinha sido uma das protagonistas do projeto digital Mango Journeys em que levou a equipa Mango e os seguidores pela sua Buenos Aires natal. "Foi ótimo porque é uma empresa gigante, mas muito familiar. Eu trabalho sempre com a mesma equipa e isso é especial e acolhedor." Explica que partilha os valores da marca espanhola e que tem especial apreço pelo projeto Commited, no qual se "fabricam roupas com tecidos sustentáveis. Eu também comecei a fazer isso com a minha marca. É fantástico o que eles [Mango] fazem! É uma grande marca, mas mesmo assim faz o que pode e se as pessoas quiserem, comprometem-se. Não são só as marcas a fazerem a diferença, pois os consumidores também têm de fazer uma mudança". Para Sofia de Betak, a sustentabilidade é uma questão importante. "É fácil dizer que as marcas estão a matar o Ambiente, mas depois as pessoas compram café no Starbucks e bebem-no num copo de plástico, em vez de o fazerem em casa. No meu escritório [que se divide entre Nova Iorque e Buenos Aires] não permito que tragam café do exterior. Temos lá café e podem bebê-lo, se quiserem. Com esse gesto eu estarei, provavelmente, a evitar o desperdício de milhares de garrafas."

Sofia comenta que há dez anos que transporta consigo um saco de compras para não ter de usar os sacos que as lojas disponibilizam e que a sua solução no que diz respeito à Moda, com todas as suas estações e coleções, é a solução smart buy. E salienta: "Eu faço compras práticas e não compro em excesso. Não gosto de ter demasiadas coisas… Gosto de ter o que gosto de usar. Não vou à Mango para comprar centenas de peças de uma vez. Vou, vejo, experimento… Se gosto compro, guardo e estimo. Eu não sou o tipo de pessoa que coleciona coisas. Tenho os meus clássicos que repito, vezes sem conta, até se destruírem. Mas prefiro isso a algo que está à espera de ser usado uma vez na vida." Numa altura em que as marcas se desdobram em coleções, parcerias e edições especiais, a abordagem de Sofia Sanchez de Betak pode parecer controversa, mas talvez seja simplesmente o futuro.