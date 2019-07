Archie Dickens lança coleção genderless inspirada no contraste entre o céu e o mar

Com o objetivo de aprimorar o trabalho desenvolvido em Fluxo, o criador inglês lança agora um novo capítulo para esta coleção, trabalhando com a ideia do genderless a partir da manipulação artesanal da lã através de técnicas únicas e próprias do designer.

Sem género, a coleção aborda a fluidez líquida da água e o seu movimento, na intenção de que esta seja acessível a diferentes silhuetas. "As formas resultam da análise das linhas fluidas presentes na escultura da antiga Grécia e em formas naturais como o coral. Tenho observado a relação em constante mudança entre o céu e o mar, que me inspirou a desenvolver este conceito", explica em comunicado o criador explicando a escolha das cores azul e cinzento, predominantes na coleção.