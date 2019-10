A sensualidade feminina segundo Gonçalo Peixoto

Por Máxima, 13.10.2019

Para Gonçalo Peixoto a primavera-verão 2020 deverá, acima de tudo, enfatizar a sensualidade da mulher que idealizou no seu imaginário. Embrace for Impact presenteou-nos com uma fusão inesperada entre o clássico e o desportivo, tanto nos tecidos como na forma. As cores vibrantes – às quais já nos habituou, aliás – marcaram aqui um statement vincado.

O fundador da marca feminina com o mesmo nome, apresentou em 2017, com apenas 20 anos, a sua primeira colecção na semana de moda de Londres.