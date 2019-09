Em paralelo com as passerelles há um outro desfile a acontecer nas ruas da cidade. Com uma excentricidade muito britânica, que faz com que as combinações mais improváveis resultem, o streetstyle londrino é cor, texturas e imaginação. Neste palco de tendências, abusa-se da cor e dos padrões inesperados, sempre com um twist que é tudo menos convencional.Veja os looks na fotogaleria em cima.