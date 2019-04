O melhor da São Paulo Fashion Week

A maior semana de moda da América Latina, a São Paulo Fashion Week, foi realizada nesta última semana, do dia 22 a 27 de abril na metrópole brasileira. A 47ª edição do evento apresentou as coleções de primavera-verão 2019/20 e foi marcada pelo culto à diversidade dos corpos femininos e pela utilização de materiais sustentáveis nas roupas.

A abertura da SPFW ficou a cargo do designer Reinaldo Lourenço, que apresentou uma coleção inspirada em Miami, numa mistura dos anos 1950 e 1990. Outros destaques foram a apresentação dos impecáveis fatos de banho, alguns com palha, tricô e organza, da Lenny Niemeyer, o desfile da carioca Handred, que colocou na passerelle a tolerância religiosa, e o protesto em forma de moda do veterano Rodrigo Fraga, que pôs marcas de balas de revólver nas camisolas e também a imagem bordada da ex-vereadora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Marielle Franco em sinal de militância e resistência.