Modelo teve morte súbita na passerelle da São Paulo Fashion Week

O modelo brasileiro Tales Cotta faleceu este sábado, dia 27 de abril, após ter morte súbita na passerelle da grife estreante Ocksa, no último dia da São Paulo Fashion Week. Aos 26 anos, Tales foi prontamente atendido pela equipa de socorristas da Semana de Moda paulista e levado ao hospital, mas não resistiu.

Num comunicado oficial, a organização da maior semana de moda da América Latina lamentou o ocorrido e afirmou estar prestando toda a assistência necessária.

Em entrevista ao jornal O Globo, o agente do modelo, Rogério Campaneli, da Base MGT, partilhou estar a acompanhar os trâmites legais do caso. "Acabei de voltar do hospital, fui levar o boletim de ocorrência. Os médicos suspeitam que Tales pudesse ter algum problema congénito. Pelos vídeos, eles acreditam que ele morreu na passerelle. Foi tudo tão rápido: ele deu um beijo no amigo que estava mais atrás na fila, nos bastidores, andou e caiu...", contou ao jornal brasileiro.

O agente responsável pela breve carreira de Tales Cotta também adiantou que o velório e o enterro do modelo serão realizados na cidade natal de Tales, Manhuaçu, no interior de Minas Gerais, na segunda-feira, dia 29 de abril.

Iniciante no mundo da Moda, o brasileiro foi escalado para dois desfiles na edição de número 47 da SPFW – o primeiro foi na sexta-feira para a marca Ratier – e era a segunda vez que participava no principal evento do setor no Brasil.

A morte súbita cardíaca mata cerca de 12 mil portugueses ao ano. Fique atento a sinais de alerta como palpitações, cansaço, dor no peito, tonturas, desmaio ou batimento cardíaco irregular.