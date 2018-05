A nova linha de lingerie de Rihanna, Savage x Fenty, já está disponível e a boa notícia é que Portugal faz parte dos países onde é possível a entrega das peças. E são muitas: 85 soutiens, 105 cuecas e 39 conjuntos de lingerie.

As peças mais baratas custam €14,18 (cuecas de microfibra) e a mais cara custa €106,60 (um macacão de corpo inteiro em renda floral).

Tal como na sua coleção de maquilhagem, a Fenty Beauty, a diversidade de cores nas peças de roupa nude tem uma ampla gama para se adequar ao maior número de tonalidades possível. Através do site da marca, é possível ver também diversos modelos de distintas raças e tamanhos.

A missão de Rihanna com todos os seus projetos com a marca Fenty foi incluir e incutir confiança nas pessoas. Em entrevista à revista Vogue americana deste mês, da qual é capa, a cantora e empresária afirmou: "Só espero encorajar confiança e força ao mostrar a lingerie sob outra luz. Eu quero que as mulheres encontrem a sua própria beleza." Um rápido olhar através do site da Savage x Fenty e pode confirmar-se que a missão foi cumprida.