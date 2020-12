Este é o número de vezes que pode usar um soutien entre lavagens

Reconheçamos honestamente que já usámos um soutien demasiados dias seguidos. Enquanto as cuecas cobrem toda a zona íntima, o soutien não está em contacto direto com as axilas, a primeira fonte de transpiração. Salvo os dias abrasadores de verão, no que a maioria das mulheres considera um dia normal, é raro transpirar tanto que o soutien se torne impróprio para utilizar mais de uma vez. Louis Teulières, médico especializado em imunologia e infecciologia, partilhou com a Madame Le Figaro os cuidados ideais a ter com estas peças.

O especialista confirma que é inútil lavá-los após uma só utilização, sob a condição de termos uma boa higiene corporal no dia-a-dia. Segundo Teulières, o ideal seria lavar os soutiens depois de três utilizações (três dias). A regra é evidentemente ajustar o ritmo de lavagens em função da sua transpiração. No entanto, o médico sublinha duas exceções à regra: os bralettes e soutiens de desporto devem lavar-se depois de usados uma vez dada a quantidade de suor no peito, costas e axilas. Contudo, no caso dos soutiens de amamentação, não se deve definitivamente usar mais do que uma vez, por causa dos derrames de leite.

Finalmente, há que tratar da roupa interior com cuidado, respeitando as regras de lavagens para evitar danificar a peça. Privilegie o uso de sabões hipoalergénicos e o mais suaves possível para proteger a pele e evitar qualquer tipo de reação alérgica.