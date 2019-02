A herdeira da fortuna de Lagarfeld

Karl Lagarfeld foo o designer de moda que melhor soube adaptar-se à moda da rapidez e da cultura pop, criando várias peças-desejo e uma imagem de marca sem igual, da Chanel, que liderou deurante mais de 30 anos, à sua marca em nome próprio. Entre as suas muitas criações, está a sua gata Choupette, um fenómeno nas redes sociais, que poderá receber uma parte avantajada da fortuna do kaiser, avaliada em 170 milhões de euros.

Choupette tem a sua própria conta do instagram (que conta com mais de 120 milseguidores) e um blogue, ambos dirigidos pela especialista em marketing digital Ashley Tschudin. Segundo o jornal francês Le Figaro, de acordo com a lei alemã, se a gata tiver sido nomeada como herdeira, tem direito à herança multi-milionária de Lagerfeld.

Numa entrevista com à revista Número de 2018 Lagarfeld, quando questionado se era verdade que tinha nomeado Choupette como herdeira respondeu, "Entre outros sim (…) mas não se preocupe, há que chegue para todos".

Ainda não foi confirmado quem vai tomar conta do gato mais fashionable de sempre, mas há rumores que poderá ser o modelo Brad Kroening e o seu filho Hudson, que é afilhado de Lagerfeld.