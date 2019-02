Chanel nomeia Virginie Viard como nova diretora criativa

Por Máxima, 16:26

Acaba de ser anunciada a substituta de Karl Lagerfeld: Virginie Viard, considerada pelo próprio, numa entrevista à revista Elle americana, no final do ano passado, como "mãe, braço direito e braço esquerdo".

Viard já era diretora do estúdio da Chanel, mas a marca anunciou hoje, 19, o seu novo título num comunicado de imprensa. O seu percurso começou na maison em 1987 (apenas quatro anos depois de Karl), e Viard foi sempre uma das principais ajudas do kaiser. Juntamente com Lagerfeld, Viard supervisionava oito coleções por ano.

Foi confirmado esta manhã através do Instagram da Chanel que o seu diretor criativo, Karl Lagarfeld, morreu aos 85 anos, depois de várias semanas doente. Lagerfeld deu entrada de urgência no Hospital Americano, em Paris, e não resistiu. O kaiser deixa para trás um extenso legado no mundo da moda, em marcas como a Chanel, a Fendi, a sua marca homóloga Karl Lagerfeld ou a Chloé.



Karl e Virginie trabalharam juntos durante mais de 30 anos. Foi Viard que surgiu na passerelle ao lado de Vittoria Ceretti, no final do desfile deste ano de primavera/verão da Chanel, no Grand-Palais em Paris, e era Viard quem agradecia ao lado de Lagerfeld nos seus últimos desfiles.

Virginie Viard será a primeira diretora criativa feminina da marca desde Coco Chanel.