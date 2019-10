A energia de Kolovrat

A coleção de Kolovrat focou-se na renovação de uma força que toma a forma de tecidos e silhuetas leves. A dureza do padrão conhece a inocência da cor em peças soltas, uma ode à fluidez que se adapta a nós. A reciclagem visual foi um elemento crucial no processo criativo da coleção, que perfaz uma metáfora à construção e consequente destruição passadas que poderão ser perdoadas com a reutilização do lixo que delas resultou. Será que o conseguimos? É essa a pergunta incorporada mas peças florescentes, tal como a primavera vindoura, o desejo de uma nova oportunidade.