"Então e a sustentabilidade?", perguntou Ricardo Andrez

Natural do Porto, Ricardo apresenta o seu trabalho na ModaLisboa desde 2010. A coleção apresentada para a primavera-verão 2020 teve como fio condutor uma reflexão quanto à sustentabilidade. O ponto de partida foi a procura de materiais em dead stock, numa tentativa de consciencialização da urgência em agir melhor pelo planeta. Criou-se assim uma reformulação do impacto da marca, com peças futuristas que nos mostram o poder do lixo e o quanto ainda tem para dar. Visualmente apelativa, a coleção de Andrez desafiou ainda o sentido de identidade no mundo atual.