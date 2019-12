A ara shoes celebra 45 anos em Portugal

Fundada em 1949, em Langenfeld, na Alemanha, a ara shoes implementou-se oficialmente em Portugal a 6 de dezembro de 1974. Escassos meses após a Revolução dos Cravos e num período em que a situação política era ainda bastante instável, a ara shoes acabou por prosperar, apesar do cenário de instabilidade económica e social que assolava o país.

Hoje, 45 anos depois, marca provou estar no rumo certo, ao tornar-se numa das principais empregadoras, produtoras e exportadoras do setor do calçado em Portugal. Além de, claro, se ter tornado uma referência no calçado português ao nível da qualidade e da durabilidade, uma vez que alia design, a tecnologia e ao know-how na produção. O resultado são modelos de sapatos versáteis, sejam botins ou ténis, que acompanham as tendências estação após estação, e que prometem uma durabilidade única.

Numa fase em que o sector do calçado ganha cada vez mais expressão em Portugal, de destacar também que a ara foi uma das primeiras multinacionais do setor do calçado a investir diretamente em Portugal, com unidades de produção próprias. Primeiro com uma fábrica em Avintes (1975-2005), depois em Pedroso (1987-2009) e, atualmente, está ativa a fábrica de Seia (1991), empregando cerca de 470 pessoas.

A ara está presente em Portugal desde 1974, sendo que o seu calçado passou a estar disponível nas sapatarias do mercado português a partir de 2003. Hoje em dia está presente 70 países, e o grupo ara AG detém marcas como a ara, Lloyd, Salamander, Legero, Think!, Superfit, Lurchi, entre outras.