A pensar no conforto que um par de sapatos para usar todos os dias exige, a Ara desenhou uma coleção para a primavera/verão 2018 que inclui vários modelos como sapatilhas, sabrinas e sandálias.

As sapatilhas da Ara distinguem-se pelas solas ultraleves e as solas de cunha colorida. São ainda conhecidas por terem sempre as palmilhas interiores em pele com revestimento a espuma e palmilhas amovíveis revestidas a pele.





Entre as novidades desta estação, salientamos ainda a coleção Seamless, que permite a existência de sapatos sem costuras na zona do ante-pé, e a sola patenteada Dynergy, que proporciona elevado conforto ao caminhar, graças ao amortecimento eficaz, provocado pelas lamelas que constituem a sola.