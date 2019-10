Quer ser jornalista de moda?

A formação leccionada por Rosário Mello e Castro volta no final de outubro, num total de 54 horas em regime pós-laboral, distribuídas ao longo de três meses.

Vindos ou não da área de jornalismo, este curso destina-se, mais do que tudo, a todos os interessados e curiosos pela indústria de moda. Com um plano curricular completo, alia-se um conhecimento teórico sólido a uma componente prática muito presente ao longo das aulas.

De uma forma geral pretende-se que o aluno: compreenda quais as funções e poderes do jornalista de moda; conheça as diferentes estruturas dos textos jornalísticos – a análise e produção dos mesmos serão uma constante; perceba o quotidiano e funcionamento de uma redacção; compreenda a relação com as marcas e o jornalista e também que saiba distinguir as produções feitas para o print e para o digital. Cada aluno vai aprender a escrever para diferentes plataformas e também a estar preparado para um mercado de trabalho cada vez mais exigente.

Os alunos terão ainda a oportunidade de contactar com insiders da área, entre eles Alexandra Moura (designer), Pedro Vidigal (director de comunicação da Inditex, detendora, entre outros, da Zara), Susana Chaves (ex-editora de beleza da Vogue e actual a directora do site Miranda.sapo.pt).

Depois de 10 anos na Vogue portuguesa, como jornalista, editora da secção de lifestyle e, mais tarde, do online, Rosário Mello e Castro encontra-se, de momento, na revista Máxima, sendo responsável por vários projectos no grupo editorial Cofina. Associou-se paralelamente à Pulp Fashion, nesta que já é uma formação com várias edições.

Por sua vez, a Pulp Fashion, orienta-se pelo objetivo de preparar os seus alunos para ingressarem no mercado de trabalho, com as ferramentas necessárias a um desempenho de excelência, nesse sentido existe ainda a oportunidade de estágios pontuais em publicações de referência da área.

É possível consultar mais informações sobre o curso no site da escola ou através do email geral@pulpfashion.pt.