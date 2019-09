Última oportunidade para se inscrever no curso de Styling e Produção de Moda da Pulp Fashion

Pode já estar a trabalhar em moda e, por isso, querer enriquecer o seu CV ou desejar conhecer melhor esta área antes de começar a vida profissional. Seja qual for o caso, a formação em styling da Pulp Fashion marca uma oportunidade desafiante. O curso é lecionado por Susana Marques Pinto, com uma longa experiência em realização de moda e styling, consultoria de imagem e também em trabalhos para televisão e publicidade.

O curso, que regressa este mês de setembro para mais uma edição, alia a teoria relevante para a temática do styling e produção de moda a uma parte prática que fornece aos alunos as ferramentas necessárias para poderem integrar o mundo do trabalho. Ocorre em horário laboral ou pós-laboral.

O conteúdo programático do curso inclui: história da moda, designers contemporâneos relevantes, léxico da indústria, análise de tendências, consultoria de imagem, entre outras temáticas. Para mais informação consulte www.pulpfashion.pt/escola ou geral@pulpfashion.pt.

A Pulp Fashion é uma escola conceituada que dispõe de formações para futuros profissionais da área da moda, através de cursos e workshops em styling e jornalismo de moda, entre outros. Para além destes nomes, os cursos contam ainda com a presença dos mais variados profissionais da área, havendo um contacto muito próximo e constante com os alunos.