Na decoração, conjugar peças de diferentes estilos carece mais do que um sentido estético apurado. Requer uma atitude destemida que aprecie um bom desafio.Mais é mais! Mas com bom senso incluído, claro está.É inegável que uma divisão ampla, monocromática e com linhas depuradas atrai olhares e transmite serenidade. mas seguir um único estilo na decoração poderá tornar-se algo monótono. Um catálogo inspira, mas serve exclusivamente para isso.Na época primaveril é tempo de recuperar clássicos que deem frescura e leveza ao guarda-roupa. O estampado "às bolinhas" exemplifica na perfeição como é possível fazer um regresso em grande, adaptando-se a novas cores e materiais.O xadrez superou todas as expectativas na estação invernosa e como tal nada melhor de que adotar os novos padrões que estimulem novos visuais. O xadrez é mesmo para guardar.A ideia de que os collants e as meias se arrumam com o tempo quente nãopodia estar mais em desuso. Acessórios fundamentais para toda a mulher elegante, eles podem ser usados todo o ano no trabalho, à noite e nos momentos intímos. Além de tudo, protegem, embelezam as pernas e disfarçam imperfeições da pele. E um toque de "brilho" faz com que os milagres aconteçam.Se a solução é vestir calças o ano inteiro para não mostrar umas pernas pálidas, então a primavera torna-se limitada e sem graça. Explorar o universo sedutor das meias e dos collants pode mudar mentalidades e criar um novo olhar sobre o assunto.