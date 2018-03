Como abertura das comemorações dos 90 anos do Mickey Mouse, a Toontown, onde fica a sua casa e a de outros personagens, foi palco do desfile de moda da marca Opening Ceremony, de Humberto Leon e Carol Lim.

A marca apresentou uma coleção-cápsula inspirada no rato Mickey. Há vestidos estampados com o rato mais famoso da televisão e até peças em que as mangas são em forma de orelha. Humberto e Carol não se esqueceram de nenhum detalhe e surgiu também um casaco de pelo vermelho, adornado com a cara do Mickey, e um conjunto de ganga com partes do corpo do rato mais querido de miúdos e graúdos.



No final, como não poderia deixar de ser, surgiram Mickey e Minnie Mouse, vestidos pela Opening Ceremony, a dançar pela passerelle, acompanhados por um grupo de dançarinos.





Chance the Rapper, Maya Rudolph, Fred Armisen, Laverne Cox e Sabrina Carpenter foram algumas das celebridades que assistiram a este desfile inédito a partir da primeira fila.

O desfile foi seguido de uma after party, animada pelo DJ Diplo, com acesso ilimitado a churros, pipocas e algumas atrações do parque.





Apesar de ter sido apresentada a coleção primavera 2018, alguns produtos só estarão disponíveis em novembro. Para já, pode comprar as peças lançadas no âmbito da coleção Disney x Opening Ceremony, em openingceremony.com e em shopdisney.com.