Criado em 1928, Mickey Mouse é um dos maiores ícones de desenhos animados de todos os tempos, conquistando gerações e animando miúdos e graúdos. A sua importância é tal que, no ano em que comemorou 50 anos, em 1978, foi o primeiro desenho animado a receber uma estrela com o seu nome na Hollywood Walk of Fame.

O Mickey escolhido para a sessão de retratos foi o primeiro, a preto e branco, que teve a sua estreia em Steamboat Willie, em 1928. Nas fotos, posa ao lado de celebridades como Kate Moss, Heidi Klum, Liv Tyler, Amy Jackson, Laura Whitmore, Sadie Frost, San Claflin, entre outros. Foram fotografados por Rankin e ele próprio tira também uma foto com o Mickey.