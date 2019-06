William e Kate dão nas vistas em Ascot

Viajando na carruagem tradicional ao lado do marido, Kate Middleton escolheu um vestido de verão azul claro Elie Saab e um chapéu Philip Treacy para o primeiro dia das corridas de Ascot.

Já o duque de Cambridge vestiu um fato de três peças com uma gravata roxa estampada e uma cartola preta. Aliada à combinação dos visuais do casal, esteve também a cumplicidade visível entre os dois.

A rainha Isabel II partilhou a carruagem com a rainha Máxima da Holanda, que já na última segunda-feira tinha participado na cerimónia da Ordem do Serviço de Jarreteira na Capela de São Jorge, em Windsor.

A corrida de cavalos de Ascot é uma tradição com mais de 300 anos que está desde sempre ligada à família real britânica.