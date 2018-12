Stella McCartney publica selfie cheia de estrelas do rock

Este domingo, a O2 Arena em Londres, Inglaterra contou com um concerto da tour de Paul McCartney. O fator surpresa foi o aparecimento, no palco, de Ringo Starr, icónico baterista dos Beatles e Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones que se juntaram a McCartney para tocar o clássico Get Back, dos Beatles, deixando o público em êxtase com o momento especial e inesperado.

Antes do concerto, a internet e as redes sociais já ferviam com as várias publicações que denunciaram a presença de vários ícones do rock. Stella McCartney foi uma das muitas pessoas a publicar no Instagram uma selfie que juntou Paul, Ringo, Wood e a atriz Emma Thompson.