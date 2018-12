Já lá vão os dias em que Gisele Bündchen era a modelo mais bem paga do mundo, mais concretamente até 2017. A brasileira, que atualmente se encontra em 5º lugar, perdeu o pódio para Kendall Jenner que segundo a revista Forbes ocupa o 1º lugar na lista tendo ganho cerca de €20 milhões.

A modelo da família Kardashian terá feito mais €440 mil que no ano anterior, o que a colocou no primeiro lugar da lista da Forbes, seguida de Karlie Kloss, Chrissy Teigen e finalmente Gisele Bündchen que partilha o 5º lugar com Cara Delevingne.

O status de Jenner deve-se em parte à sua imensa comunidade de fãs na rede social Instagram, onde conta com 100 milhões de seguidores, para além dos seus contratos com marcas como Estée Lauder, Longchamp e Adidas. Mas não é só, o próprio programa de televisão Keeping Up with the Kardashians também rende milhões ao Anjo da Victoria’s Secret assim como a sua coleção de roupa em conjunto com a irmã Kylie Jenner KENDALL+KYLIE.