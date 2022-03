Sem regatas nem comida espanhola, como é a vida do rei Juan Carlos em Abu Dhabi?

Quando Juan Carlos se ausentou de Espanha, nada fazia prever que o mundo estivesse tanto tempo sem saber do seu paradeiro. Depois de dias atrás de dias de especulação, as fontes oficiais diziam que o rei emérito estava em Abu Dabhi, onde continua a viver. "Neste momento, quer continuar a viver de forma permanente e estável em Abu Dhabi, onde encontrei paz de espírito, especialmente para este período da minha vida. Embora, claro, tenha regressado frequentemente a, que está sempre perto do meu coração, para visitar a família e amigos" lê-se na carta que o rei redigiu ao filho, Felipe Ao fim de quase dois anos, a historiadora Laurence Debray, que é autora da biografia Don Juan Carlos e do documentário Eu, Juan Carlos I, Rei de Espanha, conhece bem o trajeto pessoal do rei emérito, e revela alguns detalhes sobre como é a sua vida em Abu Dabhi. Laurence Debray fala sobre as razões que levaram o rei a escrever ao seu filho para o informar dos seus planos para o futuro e para anunciar visitas frequentes a Espanha, e também sobre a sua percepção do pais que deixou, bem como a vida que leva.De acordo com as declarações da historiadora ào rei "treina todas as manhãs e cuida da sua dieta", além de ter "perdido muito peso". Segundo ela, "recebe visitantes, vai a restaurantes, segue notícias internacionais, recebe telefonemas.... Ela está a descobrir pela primeira vez o luxo de ter uma vida privada. E ele gostou." Diz ainda que o rei temembora receba com frequência amigos de todas as esferas (culturais, políticas...).Laurence diz ainda que quando soube que o rei estava em, em 2020, ficou surpreendida e desapontada. "Depois compreendi as suas razões: ele precisava de um lugar onde pudesse usufruir de privacidade total. Se ele fosse para Portugal, para o Estoril, onde vivia com o seu pai e onde se sente muito confortável, os jornalistas espanhóis tê-lo-iam encontrado em poucas horas e não haveria razão para deixar a Espanha", afirma. "Ele sabia que seria bem recebido pelo(Xeque Mohammed bin Zayed, príncipe Herdeiro de Abu Dhabi), que ele conhece bem há anos."