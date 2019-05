Como é o quarto do pequeno Archie

Quando Meghan Markle entrou na reta final de gravidez, os duques de Sussex mudaram-se para uma nova casa, afastada dos holofotes. Frogmore Cottage fica a 36 quilómetros do centro de Londres e tem uma vista exclusiva para o local onde foi celebrada a recepção do seu casamento.

A casa da família foi totalmente renovada e preparada para a chegada do oitavo bisneto da rainha Isabel II, num valor estimado de 3,5 milhões de euros, de acordo com o jornal alemão Braunschweiger Zeitung. O berçário foi, sem dúvida, uma das maiores preocupações do casal.

Uma vez que o casal manteve segredo acerca do género do bebé durante toda a gravidez, os duques não escolheram para o quarto uma cor específica de menino ou menina, mas pintaram-no em tons neutros – do branco ao cinza. As tintas utilizadas foram vegan, infundidas com óleos de eucalipto e alecrim, na intenção de que tudo fosse natural, ecologicamente correto e não-tóxico, oferecendo ao pequeno Archie Harrison Mountbatten-Windsor um espaço confortável e seguro.