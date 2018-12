São exemplos que se tornaram conhecidos em todo o mundo, mas que poderiam ter acontecido com qualquer uma nós - como bem exemplificou a astrofísica Amber Roberts na sua conta no Twitter ao relatar como um segurança no aeroporto suspirou impacientemente ao vê-la com dois computadores ao passar pelo controlo de segurança e perguntou-lhe em tom de gozo por que é que ela precisava deles. "Bem, um é para o meu trabalho em astrofísica e outro é para o meu trabalho com inteligência artificial". O post teve mais de 217 mil gostos no Twitter, mais de 28 mil retweets e quase 7 mil comentários.

*I take out both of my laptops at airport security* Random guy: *scoffs* “What do you need 2 laptops for?” Me: “Well one is for my astrophysics work and one is for my artificial intelligence work.” #priceless #WomenInSTEM #womenintech #ai #GirlBoss — Amber Roberts (@AstronomerAmber) 19 de novembro de 2018

Veja em baixo os outros exemplos.

Sabe fazer o twerk?

A avançada norueguesa Ada Hegerberg foi a primeira mulher a receber a Bola de Ouro feminina e o apresentador da cerimónia, o DJ Martin Solveig, perguntou-lhe se queria dançar para celebrar a vitória e se sabia fazer o twerk. Com 23 anos, a jogadora que já conquistou a Liga dos Campeões por quatro vezes e é autora do recorde de golos numa só edição da competição europeia, além de outras conquistas, respondeu "não" rapidamente. Após o embaraço se ter tornado um escândalo mundial, a jogadora de futebol deixa claro nas entrevistas que quer falar apenas sobre futebol ? isto deveria ser necessário?

Como foi partilhar o ecrã com outras mulheres?

Rachel Weisz aceitou o Gotham Award para o Prémio Especial do Júri para Performance em Grupo (Special Jury Award For Ensemble Performance) no filme A Favorita. No discurso de agradecimento, a atriz fez questão de falar no futuro das mulheres em Hollywood. "Espero que um dia, num futuro não tão distante, não nos perguntem como foi partilhar o ecrã com outras mulheres", disse Weisz, que contracena com Emma Stone e Olivia Coleman no drama histórico.

O que acha do apoio da atriz de Marés Vivas, você sabe, aquele com as mamas, à independência da Catalunha?

Esta foi a pergunta que o jornalista Xavier Rius fez a Ernest Maragall, economista e político catalão, membro do Parlamento e atual ministro de Ação Estrangeira, Relações Institucionais e Transparência da Catalunha, sobre o facto de Pamela Anderson defender a independência da Catalunha. A conferência de imprensa discutia o equilíbrio diplomático internacional dos Procés – movimento social catalão pró-independência. Foi preciso a porta-voz do governo, Elsa Artadi, intervir e pedir que não haja repetição de "comentários machistas" por parte dos jornalistas.

Como se sente ao ser o único homem no mundo que gosta de trabalhar com a sua mulher?

O jornalista chileno do programa satírico Caiga Quien Caiga levantou a questão a Javier Bardem na 71.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, durante a conferência de imprensa após a estreia do filme Todos lo saben, com a participação do ator e da sua mulher, Penélope Cruz. "A questão é de tremenda falta de gosto", retribuiu Bardem, que recebeu aplausos dos presentes.

Como se sente ao interpretar uma mulher forte?

Emilia Clarke escutou esta pergunta infinitas vezes por causa da sua personagem em Guerra dos Tronos. "E se, em vez de lhe dizer como é interpretar uma mulher forte, lhe disser como é interpretar uma mulher, ponto final", disse na palestra Women in Motion no Festival de Cinema de Cannes e acrescentou: "Acha que uma protagonista feminina num filme vai ser uma mulher fraca? Estou muito frustrada com isto porque nunca se fala em ‘homens fortes’ a menos que sejam fisicamente fortes. Vamos mudar esta questão."

Se pudesse ter a saída perfeita com as suas amigas no Dia Internacional da Mulher, longe do trabalho e de todas as pressões, como seria a sua noite perfeita?

Mesmo a conservadora Theresa May não acreditou na pergunta. "Oh, meu Deus, qual é a sua pergunta? Bem, olhe, eu nunca pensei sobre isso porque o meu Dia Internacional da Mulher está focado em como vamos lidar com a violência doméstica, acho que não vou ter tempo para estar com as minhas amigas e passar uma noite juntas", respondeu a primeira-ministra do Reino Unido à ITV News.