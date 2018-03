Especiais As Relações Mais Longas das Celebridades Hollywood é conhecida pelos casais deslumbrantes e relações pouco duradouras. Com as pressões na carreira, filmagens, viagens de trabalho, paparazzi e obrigações familiares, não é fácil manter um casamento. Mas claro, há exceções. Meryl Streep e Don Gummer são um desses exemplos, tal como Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick. Na fotogaleria, apresentamos 30 casais que, apesar de tudo, se mantêm juntos. Afinal, o casamento é para o bem e para o mal.