Os momentos mais emocionantes da gala que homenageou Sara Carreira

Gala dos Sonhos Foto: Associação Sara Carreira

Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e Tony Carreira foi o primeiro a subir a palco para cantar Sentimento, o primeiro single lançado por Sara Carreira.



A 5 de dezembro assinala-se um ano da morte da jovem cantora, que perdeu a vida num trágico acidente de carro, ao regressar do Porto para Lisboa. Tinha apenas 21 anos. Um ano depois, a família juntou artístas e amigos numa gala solidária, que tem por objetivo manter viva a memória de Sara, ajudando famílias carenciadas. A, que entretanto foi criada pela família, apoia precisamente 21 jovens que estão a começar as suas carreiras, dando-lhes apoios financeiros para os estudos., assim denominada pela família, aconteceu no passado 1 de dezembro, no

Ivo Lucas, que era namorado da cantora e que ia a conduzir na noite do acidente, juntou a sua voz à de Diogo Piçarra, Nininho Vaz Maia, Rita Guerra, André Sardet, Rita Guerra, Matias Damásio, Calema e Raquel Tavares para uma versão especial de Nunca Me Esqueci de Ti, de Rui Veloso.