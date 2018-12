Vem aí mais um casamento real

Poucos meses depois do anúncio oficial de noivado, em setembro deste ano, foram revelados o local e a data do próximo casamento real

Depois de um 2018 recheado de casamentos, como o de Meghan Markle e do príncipe Harry, em maio, e o da princesa Eugenie com Jack Brooksbank, em outubro, segue-se agora Lady Gabriella, filha do príncipe Michael de Kent, com o noivo Thomas Kingston - que também namorou com Pippa Middleton em 2011.

Na passada sexta feira, dia 21 de dezembro, Rebecca English, correspondente real do jornal britânico Daily Mail adiantou alguns detalhes sobre a cerimónia real marcada para o próximo ano.

"O casamento será realizado na Capela de São Jorge, em Windsor, na próxima primavera. A bisneta do rei George V, pisará o mesmo caminho nupcial de Meghan Markle e da princesa Eugenie, que também se casaram no mesmo sítio. A única particularidade deste matrimónio é que não será transmitido na televisão e apenas alguns membros da família real estarão presentes.

Gabriella, filha dos príncipes de Kent, ocupa o 50º lugar na ordem de sucessão ao trono de Inglaterra, sendo o seu pai primo direito da rainha Isabel II e a sua mãe, Marrie Christine von Reibnitz, da nobreza austríaca.

Lady Windsor, não "trabalha" para a monarquia, mas participa ocasionalmente em alguns acontecimentos familiares importantes como por exemplo no desfile anual Trooping the Colour, em homenagem ao aniversário da rainha.

Thomas Kinsgton não tem ligação à monarquia britânica e trabalha atualmente no setor financeiro.

