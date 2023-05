Os looks mais recordados (e icónicos) da história da Eurovisão

Foto: Getty Images 1 de 11 / France Gall, 1965 Em representação do Luxemburgo, a cantora francesa venceu um dos primeiros festivais da Eurovisão, com 'Poupée de cire, poupée de son', uma conhecida canção composta por Serge Gainsbourg e fê-lo com um vestido branco plissado na altura da panturrilha. O vestido inspirou a personagem de Gwyneth Paltrow, Margot, no filme de Wes Anderson de 2001 'The Tenenbaums'.

Foto: Getty Images 2 de 11 / Sandie Shaw, 1967 A representar o Reino Unido com uma simples cantiga pop "Puppet on a String", usou um minivestido de joias preciosas muito ao estilo 'swinging sixties', com chiffon sobre apliques.

Foto: Getty Images 3 de 11 / Massiel, 1968 Defendeu o "La, la, la" em Londres com mais graça do que ninguém, usando um minivestido Courrèges branco com margaridas rosa bordadas.

Foto: Getty Images 4 de 11 / Karina, 1971 Foi a representante espanhola na capital irlandesa em 1971 com o tema "In a new world". A cantora usou um magnífico fato que Antonio Nieto desenhou para ela: em turquesa, justo, com botões medievais, buracos nas mangas e outra maior na ponta da saia que deu à criação o apelido de 'The Cat Flap'.

Foto: Getty Images 5 de 11 / Abba, 1974 Quando o quarteto sueco apareceu no palco de Brighton, mal sabiam eles que marcariam um antes e um depois na história do concurso, ao som de "Waterloo". O look dos quatro foi desenhado por Inger Svvenke: botas de plataforma, calças largas, chapéu, saias longas assimétricas, folhos e glitter. Mítico.

Foto: Getty Images 6 de 11 / Olivia Newton-John, 1974 Aquela que anos depois foi estrela mundial em “Grease” participou na Eurovisão e o visual era também muito anos 70. Usou um vestido azul que bem podia ser uma camisa de noite, cheio de folhos. Ficou em quarto lugar com a sua música "Long Live Love".

Foto: Getty Images 7 de 11 / Bucks Fizz, 1981 Os britânicos venceram com o seu "Making Your Mind Up". O look inicial do quarteto, com o jogo de cores, as camisolas, destacou-se, mas ficou para segundo plano quando eles tiraram as saias delas e foi revelado que usavam por baixo uma minissaia. Foi a primeira vez no festival que foi feita uma troca de guarda-roupa no palco.

Foto: Getty Images 8 de 11 / Dana International, 1998 Jean Paul Gaultier foi o encarregado de vestir a representante israelita Dana International, vencedora em Birmingham com o tema "Diva”. Dana mandou preparar dois fatos surpreendentes, um cinza com pedraria no qual ela se apresentou e outro longo vestido de noite preto, enfeitado com um incrível casaco de penas Gaultier.

Foto: Getty Images 9 de 11 / Lydia, 1999 A única vez que Espanha ganhou o prémio Barbara Dex para pior look da Eurovisão. Uma criação de Agatha Ruiz de la Prada, que com aquelas riscas coloridas na vertical não favoreceu. A cantora recebeu apenas um ponto com a canção "No Quiero Escuchar".

Foto: Getty Images 10 de 11 / Dita Von Teese, 2009 A banda chamava-se Alex Swings Oscar Sings, e representaram a Alemanha com "Miss Kiss Kiss". O que ficou na memória foi a atuação de Dita Von Teese, que apareceu sentada num sofá de látex preto numa plataforma, num fundo mal iluminado, naquele que foi um subtil exercício de censura da Eurovisão. No final da música, ela ganhou mais destaque, exibindo um lindo bustiê preto muito à'pin-up'.