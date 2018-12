Os 50 anos são a década das mulheres fortes e determinadas, como comprovam mulheres como Celine Dion, Cindy Crawford, Vanessa Williams e Julianne Moore. Mais bonitas, fortes e inspiradoras, estas são as mulheres com mais de 50 anos que estão a mudar a nossa percepção em relação à idade. Existe toda uma discussão à volta da idade no feminino e as razões que têm alterado a indústrias como a da moda eda beleza.





O que está a mudar? A forma como a indústria olha as mulheres mais velhas e uma evolução natural que deixa (finalmente) de parte a obsessão pela juventude.