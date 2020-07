Olivia de Havilland, a última atriz viva de ‘E Tudo o Vento Levou’, morreu aos 104 anos

Foi Melanie Wilkes no épico E Tudo o Vento Levou, onde contracenou com Vivien Leigh e Clark Gable, e era a última sobrevivente do elenco do clássico. Olivia de Havilland, que recebeu dois Óscares de Melhor Atriz pelos seus papéis em To Each His Own (1946) e The Heiress (1949), foi também reconhecida pelo seu empenho na luta contra o domínio dos grandes estúdios de Hollywood sobre os atores.

A lenda de Hollywood casou duas vezes. Primeiro com o autor Marcus Goodrich e depois com o jornalista Pierre Galante. Pelo meio, Olivia de Havilland teve uma filha, Giselle, e um filho, Benjamin, que morreu em 1992 vítima da doença de Hodgkin.

De recordar também que Olivia de Havilland era irmã de outra grande estrela de Hollywood, Joan Fontaine, conhecida pelo seu temperamento complicado. De tal forma que a guerra entre Joan Fontaine e Bette Davis (outra grande atriz) se tornou ela própria uma lenda da indústria.Havilland e Fontaine são as únicas irmãs na história de Hollywood, premiadas com um Óscar de Melhor Atriz.



Morreu aos 104 anos na sua casa em Paris.