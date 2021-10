O video de Meghan Markle que está a irritar os britânicos

lançado em junho de 2021. Num vídeo recente onde promove esta novidade, a duquesa lê The Bench, e a sua pose aparentemente relaxada acabou por irritar os britânicos, que de um modo geral já não eram propriamente fãs deste ex-membro da realeza."Olá, sou a Meghan, ae hoje vou ler o meu livro, The Bench", começa por dizer Markle, que escolheu uma camisa simples e uns jeans para a ocasião. Filmado na luxuosa casa do casal na Califórnia, o vídeo foi publicado no Brightly Storytime , um canal do YouTube da Penguin Random House, editora do livro.