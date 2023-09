Festival de Veneza 2023: os looks mais espetaculares

A 80ª edição do Festival de Cinema de Veneza, um dos eventos mais esperados pelos fãs da Moda e do Cinema, está de volta até 9 de setembro. O Cinema Palace acolhe esta red carpet veneziana, onde diversas celebridades desfilam os seus looks. Destaque para os tons prateados, penas e decotes sem alças.